Demet Şener 13 yıllık eski eşi İbrahim Kutluay’ı hedef aldı! Ece Erken’den yorum gecikmedi: Benim bıraktıklarıma çökecekler...

13 yıllık evliliğin ardından 2018'de olaylı şekilde boşanan Demet Şener ile İbrahim Kutluay cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Şener, konuk olduğu canlı yayında eski eşini hedef aldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamanın ardından sunucu Ece Erken'den de konuya dair dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte Demet Şener'in açıklaması ve Ece Erken'in paylaşımı...