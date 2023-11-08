Demet Şener 13 yıllık eski eşi İbrahim Kutluay’ı hedef aldı! Ece Erken’den yorum gecikmedi: Benim bıraktıklarıma çökecekler...

13 yıllık evliliğin ardından 2018'de olaylı şekilde boşanan Demet Şener ile İbrahim Kutluay cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Şener, konuk olduğu canlı yayında eski eşini hedef aldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamanın ardından sunucu Ece Erken'den de konuya dair dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte Demet Şener'in açıklaması ve Ece Erken'in paylaşımı...
Demet Akalın ile İbrahim Kutluay, 2000'li yıllarda büyük aşk yaşamış ve evlenecekleri beklenirken ünlü çift sürpriz bir şekilde 4 yıllık ilişkilerine nokta koymuştu. Sürpriz ayrılığın ardından Kutluay, gönlünü bir başka güzele kaptırmış ve Demet Şener'le aşk yaşamaya başlamıştı.
Demet Şener ile İbrahim Kutluay, magazin gündemine bomba gibi düşen aşklarını 2005 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
Ancak İrem Kutluay ile Ömer Kutluay adlarında iki evladı olan çift, 2018 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Magazin gündeminde boşanma sebebi olarak aldatma iddiaları yer almıştı.