Mehmet Ali Erbil TikTok'ta o görüntüyü ağzı bir karış açık kalarak izledi dekolte yorumu bomba: "Pencereyi açmışsın..."
Mehmet Ali Erbil TikTok'ta o görüntüyü ağzı bir karış açık kalarak izledi dekolte yorumu olay oldu. TikTok'a girdiği günden beri gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil yayına aldığı bir konuğa küfür ederek gündeme gelmişti. Erbil son olarak kırmızı büstiyeriyle karşısında dans eden genç kadını izlediği anlarla gündemde. Dekolte yorumuyla adından söz ettiren 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in TikTok'taki o anları tepki çekti.
25.09.2022 12:53 - Son Güncelleme: 25.09.2022 12:53
"PENCEREYİ AÇMIŞSIN..."
Mehmet Ali Erbil TikTok'ta o görüntüyü ağzı bir karış açık kalarak izledi dekolte yorumu olay!
65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil TikTok'a"TikTokçu geldi hanım" sözleri ve yaptığı bu ilginç hareketleri ile giriş yaptı.
Peş peşe videolarını yayınlayan Erbil'in garip hareketleri ise sosyal medyada gündem oldu.
Son dönemde sık sık polemiklere konu olan Mehmet Ali Erbil TikTok'ta olay oldu. Sosyal medya platformu TikTok'tan yaptığı yayınlarla gündeme gelmeye devam eden Erbil geçtiğimiz günlerde yayına aldığı bi konuğa küfür edip el hareketi yaparak tepki çekmişti.