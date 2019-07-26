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Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez dışarıda görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşerek kaburga kemiklerini kırmış ve kırık parçalarının akciğer zarına batmasıyla hastaneye kaldırılarak 8,5 ay kaldırıldığı hastanede tedavi görmüştü. 24 gün önce taburcu olan Mehmet Ali Erbil normal hayatına dönmeye başladı. 62 yaşındaki şovmen, ilk kez dışarıda yemek yedi. İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

26.07.2019 16:04 - Son Güncelleme: 26.07.2019 16:04
Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez dışarıda görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali

MEHMET ALİ ERBİL'DEN BİR İLK!

Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran daha sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 235 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez dışarıda görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali

Taburcu olduktan sonra ailesiyle bol bol vakit geçiren ünlü şovmen ilk kez dışarıda yemeğe çıktı.

Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez dışarıda görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali

NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Önceki gün menajeri Stelyo Pipis, kızı Sezin Erbil ve çok sayıda arkadaşıyla birlikte Beylerbeyi'nde yer alan bir balıkçıya giderek boğaza karşı yemek yiyen Erbil'in neşeli halleri sevenlerini mutlu etti.

Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez dışarıda görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali

"HAMD OLSUN BU GÜNLERE"

Snob magazinin haberine göre, yemek sırasında çekilen bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Pipis, fotoğrafın altına "9 aya yakın bir süreden sonra canım Mehmet Ali Erbil ile ilk kez yemekteyiz. Hamd olsun bu günlere" notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez dışarıda görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali

DOKTORUNUN TAVSİYESİNE UYUYOR

Erbil için özel yemek hazırlanması, ünlü şovmenin doktorunun tavsiyelerine uyarak yediğine ve içtiğine dikkat etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez dışarıda görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali
Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez dışarıda görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali
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