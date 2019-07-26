Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez dışarıda görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali

"HAMD OLSUN BU GÜNLERE"

Snob magazinin haberine göre, yemek sırasında çekilen bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Pipis, fotoğrafın altına "9 aya yakın bir süreden sonra canım Mehmet Ali Erbil ile ilk kez yemekteyiz. Hamd olsun bu günlere" notunu düştü.