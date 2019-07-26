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Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa görenleri hayran bıraktı! En az kendisi kadar ünlüymüş

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'un kendisi gibi ünlü bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Daha önce bir yarışma programına katılan Melisa Tatlıtuğ bir sosyal medya fenomeni. Kıvanç Tatlıtuğ'un en küçük kardeşi olan Melisa Tatlıtuğ, 2007 yılında evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. 1986 doğumlu olan ve bir dönem oyunculuk eğitimleri alan Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Tatlıtuğ, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve diğer ünlülerin kardeşleri…

26.07.2019 16:15 - Son Güncelleme: 26.07.2019 16:30
Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa görenleri hayran bıraktı! En az kendisi kadar ünlüymüş

Yakışıklık oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un en az kendisi kadar ünlü bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa görenleri hayran bıraktı! En az kendisi kadar ünlüymüş

Fahriye Evcen

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa görenleri hayran bıraktı! En az kendisi kadar ünlüymüş

FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞİ

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa görenleri hayran bıraktı! En az kendisi kadar ünlüymüş

Meryem Uzerli

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa görenleri hayran bıraktı! En az kendisi kadar ünlüymüş

MERYEM UZERLİ VE KARDEŞİ CANAN UZERLİ

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