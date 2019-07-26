Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları sosyal medyayı salladı ve gündemine oturdu
Hande Erçel son dönemin en önemli kadın oyuncuları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda hayranları onun hakkında ne varsa merak ediyor. Hande Erçel sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşınca kıyamet koptu. Hande Erçel hayranları makyajsız fotoğrafa büyük ilgi gösterdi. Kısa sürede Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafına on binlerce beğeni geldi. İşte makyajsız fotoğraf paylaşımı akımına katılan Hande Erçel ve diğer ünlülerin fotoğrafları. 24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.
Hande Erçel kimdir kaç yaşında?
Hande Erçel, genç yaşı ve güzelliğiyle çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. 24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.
Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Haziran 2016'da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri dönmüştür. İşte, Hande Erçel'in rol aldığı diziler hakkında bazı bilgiler;
2013 Dizi "Tatar Ramazan (dizi,2013)" Kendisi Yardimci oyuncu
2013 Dizi Çalıkuşu Zahide Yardımcı oyuncu
2014 Dizi Çılgın Dersane Üniversitede Meryem Yardımcı oyuncu
2014 Dizi Hayat Ağacı Selen Karahanlı Yardımcı oyuncu
2015-2016 Dizi Güneşin Kızları Selin Yılmaz/Mertoğlu Başrol oyuncusu
2016-2017 Dizi Aşk Laftan Anlamaz Hayat Uzun/Sarsılmaz Başrol oyuncusu
2017-2018 Dizi Siyah Inci Hazal Başrol oyuncusu