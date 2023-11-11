Akasya Durağı'nda Osman Ağa'nın kızı Dilek'e hayat vermişti! 35 yaşındaki Pelin Sönmez son haliyle ağızları açık bıraktı

Kadrosunda Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Suat Sungur ve Levent Ülgen gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisinde Osman Aga'nın kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, yıllar sonra gündem oldu. Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Sönmez'i tanımakta zorlandı. İşte Pelin Sönmez'in son hali...
Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pelin Sönmez, son haliyle gündem oldu.
2008 - 2011 yılları arasında yayınlanan oyuncu kadrosunda Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Ateş Fatih Uçan, Onur Şan, Sefa Tantoğlu, Max Bendo, Gülay Baltacı, Aslı Altaylar ve Kayhan Yıldızoğlu gibi isimlerin yer adığı Akasya Durağı dizisi hala özet bölümleriyle gündeme geliyor.
Dizideki oyuncuların son halleri de zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Bu isimlerden biri de Cezmi Baskın'ın hayat verdiği ''Osman Ağa'' karakterinin kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez oldu.