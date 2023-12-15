Mehmet Ali Erbil "Sevgili değiliz" dedi 22 yaşındaki aşkı Nevide Çiçek tek tek anlattı "Onu 66 yaşında görmüyorum 30 yaşında görüyorum"

Son dönemde TikTok yayınlarıyla sık sık magazin gündemine gelen, kendinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşk ve ayrılıkla sık sık adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil son olarak 22 yaşındaki Nevide Çiçek ile bir eğlence mekanında görüntülenmiş hatta elleriyle pasta yedirmişti. Mehmet Ali Erbil'den yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Nevide Çiçek hakkında yaptığı açıklamada ise sevgili olmadıklarını, Kıbrıs'ta sadece bir kez gördüğünü söylemişti. Mali'nin bu açıklaması sonrası ortalık karıştı. Çiçek, sosyal medyada Erbil'i ifşaladı. Yetmedi üzerine bir de, canlı yayına çıktı.