Kış görmeyen tek Türk Şeyma Subaşı bikinili paylaşım yaptı ortalık karıştı "Başladı yine havada aşk kokusu var"

Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı hakkında önceki gün flaş bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. Şeyma Subaşı'nın Tuvana Türkay'ın eski aşkı İzzet Antebi ile yakınlaştığı dedikodusu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Subaşı bu kez kış günü yaptığı bikinili paylaşımlarıyla gündemde.