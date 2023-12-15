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Kış görmeyen tek Türk Şeyma Subaşı bikinili paylaşım yaptı ortalık karıştı "Başladı yine havada aşk kokusu var"

Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı hakkında önceki gün flaş bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. Şeyma Subaşı'nın Tuvana Türkay'ın eski aşkı İzzet Antebi ile yakınlaştığı dedikodusu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Subaşı bu kez kış günü yaptığı bikinili paylaşımlarıyla gündemde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 10:45 Güncelleme 15 Aralık 2023, 10:45
Kış görmeyen tek Türk Şeyma Subaşı bikinili paylaşım yaptı ortalık karıştı Başladı yine havada aşk kokusu var 1

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanan sosyal Şeyma Subaşı, ilişkileriyle konuşulmaya devam ediyor.

Kış görmeyen tek Türk Şeyma Subaşı bikinili paylaşım yaptı ortalık karıştı Başladı yine havada aşk kokusu var 2

Mohammed Alsaloussi ile evliliği kısa süren Şeyma Subaşı'nın Tuvana Türkay'ın eski aşkı İzzet Antebi ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Konuya dair açıklama ise Antebi'den gelmişti.

Kış görmeyen tek Türk Şeyma Subaşı bikinili paylaşım yaptı ortalık karıştı Başladı yine havada aşk kokusu var 3

Antebi iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

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