Bütün Çocuklarım dizisinde Aybars karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Barış Kılıç'ın hayatı merak konusu oldu. Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Evlilik Hakkında Her Şey gibi dizilerde rol alan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip araştırıldı. 2 çocuk babası oyuncunun, 16 yıl önce nikah masasına oturduğu eşini görenler ise "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu. İşte Barış Kılıç'ın gözünden sakındığı biricik eşi...
Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Kızılcık Şerbeti gibi dizilerde rol alan Barış Kılıç'ın hayatı merak konusu oldu.
Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü oyuncunun özellikle karısı merak edilip araştırıldı. Oyuncunun sır gibi sakladığı eşi hakkında verdiği röportajlar ise bir kez daha gündem oldu.
Barış Kılıç, eşiyle olan ilişkisini şöyle anlatmıştı: "Evlilik bana şans getirdi. Evlendikten sonra kariyerim yukarıya doğru gitti. Eskiden 'Evlenirsen kariyerin biter' derlerdi, bende tam tersi oldu"