Mehmet Ali Erbil "Sevgili değiliz" dedi 22 yaşındaki aşkı Nevide Çiçek her şeyi bir bir ifşa etti! Eski sevgili Gülseren Ceylan da devreye girdi

Son dönemde TikTok yayınlarıyla sık sık magazin gündemine gelen, kendinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşk ve ayrılıkla sık sık adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil son olarak 22 yaşındaki Nevide Çiçek ile bir eğlence mekanında görüntülenmiş hatta elleriyle pasta yedirmişti. Mehmet Ali Erbil'den yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Nevide Çiçek hakkında yaptığı açıklamada ise sevgili olmadıklarını, Kıbrıs'ta sadece bir kez gördüğünü söylemişti. Mali'nin bu açıklaması sonrası ortalık karıştı. Çiçek, sosyal medyada Erbil'i ifşaladı. Yetmedi üzerinde bir de Mali'nin eski aşlı Gülseren Ceylan da devreye girdi.