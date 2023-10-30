Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç'la yaptığı canlı yayında bir anda hüngür hüngür ağlamaya başladı "Acil desteğe ihtiyacı var"

Bir süredir 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisine doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuş, çiftin arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu. Hatta Mehmet Ali Erbil'in çocukları Yasmin ile Ali Sadi'nin bu evliliğe onay vermediği gelen iddialar arasındaydı. Tiktok'ta sık sık canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil önceki akşam yakın arkadaşı Serdar Ortaç'la canlı yayındaydı. Ancak bu kez pek beklenmedik bir şey oldu ve Mali bir anda ağlamaya başladı. İşte detaylar...
66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük genç sevgilisi Gülseren Ceylan, sosyal medyadan aşklarını ilan ettikten sonra evlilik kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Erbil, küçük sevgilisine doğum gününde evlilik teklifi etmişti.
Mehmet Ali Erbil'in yanına taşındığını açıklayan Gülseren Ceylan "Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor" demişti. Kendisinden 40 yaş küçük Erbil ile mutlu olduğunu söyleyen genç kadını ise ailesinin istemediği iddia edilmişti.
Şimdilerde Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil önceki akşam yakın arkadaşı Serdar Ortaç'la canlı yayın yaptı.