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"Barbie'ye benzeyeceğim" demiş yalanları ortaya dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle şoke etti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Sima Şerafettinova, yarışmayla birlikte ekranlara da veda etmişti. Yarışmada agresif ve kavgacı kişiliğiyle bilinen Sima Şerafettinova 'Barbie'ye benzemek' istediğini sık sık dile getiriyordu. Ayrıca yarışmada bazı yalanları da ortaya çıkmıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sima Şerafettinova'yı artık kimse tanıyamıyor. Eski haliyle şimdiki hali iki ayrı insan gibi. Sima Şerafettinova, yüzüne yaptırdığı estetiklerle dikkat çekti. Sima'nın eski halinden eser yok. İşte Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi…

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 08:37 Güncelleme 30 Ekim 2023, 08:37
Barbie’ye benzeyeceğim demiş yalanları ortaya dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle şoke etti 1

Bir döneme damga vuran yarışma 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Azeri kökenli Sima Şerafettinova, şimdi tanınmaz halde.

Barbie’ye benzeyeceğim demiş yalanları ortaya dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle şoke etti 2

Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu.

Barbie’ye benzeyeceğim demiş yalanları ortaya dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle şoke etti 3

Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı.

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