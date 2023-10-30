Friends'in yıldızı Matthew Perry 54 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm nedeni araştırılan yıldızın son paylaşımındaki kan donduran detay

Bir televizyon fenomeni olan Friends dizisinde Chandler Bing karakterine hayat veren dünyaca ünlü oyuncu Matthew Perry'nin ölüm haberi gündeme bonba gibi düştü. Evindeki jakuzide ölü bulunan Perry'nin ölüm nedeni araştırılırken, Instagram hesabındaki bir paylaşımı adeta kan donduran cinsten. Peki Friends'in Chandler'i Matthew Perry kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
Ekranların en sevilen sitcom'larından Friends'te Chandler Bing rolüyle tanınan Matthew Perry'nin 54 yaşında öldüğü bildirildi.
Haberi ilk duyuran Los Angeles Times ve magazin sitesi TMZ'ye göre aktör cumartesi günü Los Angeles'taki evinde girdiği jakuzide boğularak hayatını kaybetti.