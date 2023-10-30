Friends'in yıldızı Matthew Perry 54 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm nedeni araştırılan yıldızın son paylaşımındaki kan donduran detay

Bir televizyon fenomeni olan Friends dizisinde Chandler Bing karakterine hayat veren dünyaca ünlü oyuncu Matthew Perry'nin ölüm haberi gündeme bonba gibi düştü. Evindeki jakuzide ölü bulunan Perry'nin ölüm nedeni araştırılırken, Instagram hesabındaki bir paylaşımı adeta kan donduran cinsten. Peki Friends'in Chandler'i Matthew Perry kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?