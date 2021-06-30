Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'dan deniz üstünde şov! Servetiyle konuşulan Acun yatla geldi hız teknesiyle gitti
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'dan deniz üstünde şov! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı, Survivor final bölümü ile Türkiye'ye dönüş yaptı. Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte soluğu Çeşme'de alan Ilıcalı, plajın önüne demirlediği Survivor adlı yatında yakın dostları ile yemek yedi ardından ikili hız teknesine binerek denize açıldı. İşte kolundaki saattin fiyatından tutun sahip olduğu ev ve araçlarla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ile görüntülendiği o anlar...
30.06.2021 10:50
- Son Güncelleme: 30.06.2021 10:56
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'dan deniz üstünde şov! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı, Survivor final bölümü ile Türkiye'ye dönüş yaptı. sevgilisi Çağla Altunkaya ile birlikte Çeşme'de kameralara takılan Acun arakdaşları ile de bir araya geldi.
52 yaşındaki Acun Ilıcalı, önceki gün ünlü bir beach'in önüne demirlediği 'Survivor' adlı yatında dostları ile birlikte öğle yemeği yedi.
Ünlü televizyoncu, daha sonra sevgilisi Çağla Altunkaya ve arkadaşlarını da yanına alıp, hız teknesine binerek denize açıldı.
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Öte yandan geçtiğimiz aylarda ünlü çift hakkında ayrılık söylentilerinin çıkmasının ardından Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı'ya sarıldığı pozu sosyal medya heasbından paylaşmıştı. Altunkaya, bu fotoğrafla, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.
İşte Çeşme görüntüleri ile gündeme bomba gibi düşen Acun Ilıcalı ve sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...