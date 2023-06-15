Çarli'nin cilveli güzeli Cilvenaz bir değişti pir değişti! Mine Çağlar Kondu son haliyle ortalığı salladı meğer şimdilerde bakın ne yapıyormuş...
Çarli'nin cilveli güzeli Cilvenaz bir değişti pir değişti! Mine Çağlar Kondu son haliyle ortalığı salladı. Yeni mesleğiyle ortaya çıkan Mine Çağlar Kondu artık bambaşka bir meslekte boy gösteriyor. Mine Çağlar Kondu'nun yıllara meydan okuyan görüntüsü hayran bıraktı. Şimdilerde 47 yaşında olan Mine Çağlar Kondu, 2000'lerin başında yayınlanan 'Çarli İş Başında' dizisinde Cilvenaz karakteriyle adını duyurmuş ama sonrasında adeta sırra kadem basmıştı. İşte Çarli'nin Cilvenaz'ının son hali...
15.06.2023 08:57 - Son Güncelleme: 15.06.2023 09:00
Çarli'nin cilveli güzeli Cilvenaz bir değişti pir değişti! Mine Çağlar Kondu son haliyle ortalığı salladı. Bir dönemin güzelliğiyle nam salan ismi meğer şimdilerde bakın ne yapıyormuş...
Çarli dizisinde Cilvenaz karakterine hayat veren Mine Çağlar Kondu ekranlardan uzak kendi halinde bir hayat yaşıyor. 90'ların sevilen dizisi Çarli'de canlandırdığı Cilvenaz karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen Mine Çağlar Kondu bakın şimdilerde ne yapıyor...