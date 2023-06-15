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Haberler Magazin Çarli'nin cilveli güzeli Cilvenaz bir değişti pir değişti! Mine Çağlar Kondu son haliyle ortalığı salladı meğer şimdilerde bakın ne yapıyormuş...

Çarli'nin cilveli güzeli Cilvenaz bir değişti pir değişti! Mine Çağlar Kondu son haliyle ortalığı salladı meğer şimdilerde bakın ne yapıyormuş...

Çarli'nin cilveli güzeli Cilvenaz bir değişti pir değişti! Mine Çağlar Kondu son haliyle ortalığı salladı. Yeni mesleğiyle ortaya çıkan Mine Çağlar Kondu artık bambaşka bir meslekte boy gösteriyor. Mine Çağlar Kondu'nun yıllara meydan okuyan görüntüsü hayran bıraktı. Şimdilerde 47 yaşında olan Mine Çağlar Kondu, 2000'lerin başında yayınlanan 'Çarli İş Başında' dizisinde Cilvenaz karakteriyle adını duyurmuş ama sonrasında adeta sırra kadem basmıştı. İşte Çarli'nin Cilvenaz'ının son hali...

15.06.2023 08:57 - Son Güncelleme: 15.06.2023 09:00
Çarli’nin cilveli güzeli Cilvenaz bir değişti pir değişti! Mine Çağlar Kondu son haliyle ortalığı salladı meğer şimdilerde bakın ne yapıyormuş...

Çarli'nin cilveli güzeli Cilvenaz bir değişti pir değişti! Mine Çağlar Kondu son haliyle ortalığı salladı. Bir dönemin güzelliğiyle nam salan ismi meğer şimdilerde bakın ne yapıyormuş...

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Çarli’nin cilveli güzeli Cilvenaz bir değişti pir değişti! Mine Çağlar Kondu son haliyle ortalığı salladı meğer şimdilerde bakın ne yapıyormuş...

Çarli dizisinde Cilvenaz karakterine hayat veren Mine Çağlar Kondu ekranlardan uzak kendi halinde bir hayat yaşıyor. 90'ların sevilen dizisi Çarli'de canlandırdığı Cilvenaz karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen Mine Çağlar Kondu bakın şimdilerde ne yapıyor...

Çarli’nin cilveli güzeli Cilvenaz bir değişti pir değişti! Mine Çağlar Kondu son haliyle ortalığı salladı meğer şimdilerde bakın ne yapıyormuş...

Çarli'den sonra tanınan Kondu, modellik ve reklam oyunculuğu yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladı.

Çarli’nin cilveli güzeli Cilvenaz bir değişti pir değişti! Mine Çağlar Kondu son haliyle ortalığı salladı meğer şimdilerde bakın ne yapıyormuş...

Oyunculuğu bırakan ve pişman olmadığını söyleyen ünlü isim, Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hayatını adeta hayvanlara adamış.

Çarli’nin cilveli güzeli Cilvenaz bir değişti pir değişti! Mine Çağlar Kondu son haliyle ortalığı salladı meğer şimdilerde bakın ne yapıyormuş...

Şu anda bir veteriner kliniğine sahip olan Çağlar Kondu Türkiye'nin önde gelen veteriner hekimleri arasında gösteriliyor. İşte başta Çağlar Kondu'nun son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişmleri...

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