Mehmet Ali Erbil ölümden döndüğünde ilk onun ismini sayıklamış! İşte Mehmet Ali Erbil’in torununun da anneannesi olan ilk eşi Muhsine...

"DÖRT EŞİMDE DE SEVGİ VE ŞEFKATİ ARADIM"

Erbil, aldatma sorusuna ise şöyle yanıt verdi, "Eşlerimi aldatmadım, her gece kendi evime geldim. Bana "Çapkın" dediler, ben de "Eşini aldatan erkek prostat olsun" dedim ama prostat olmadım. Çok iyi eş seçimlerim oldu. Dört eşimde de annemde bulamadığım sevgi ve şefkati aradım" dedi.