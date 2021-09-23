Mehmet Ali Erbil ölümden döndüğünde ilk onun ismini sayıklamış! İşte Mehmet Ali Erbil'in torununun da anneannesi olan ilk eşi Muhsine...
Mehmet Ali Erbil ölümden döndüğünde ilk onun ismini sayıklamış! Mehmet Ali Erbil'in torununun da anneannesi olan ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu merak konusu oldu. Evinin banyosunda düştükten sonra hastaneye kaldırılan ve eski hastalığı nüksettiği için 8 aydır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in, Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil'den Elisa adından dünya tatlısı bir torunu var. Sosyal medya gündeminde yer alan Elisa'nın ardından Muhsine Şehnaz Kamiloğlu da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Ünlü şovmen, Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez nikah masasına oturdu ve ardından sırayla Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun ile evlendi. 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil; Sezin Erbil, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında 3 evlada sahip.
Mehmet Ali Erbil ölümden döndüğünde ilk onun ismini sayıklamış! İşte Mehmet Ali Erbil'in torununun da anneannesi olan ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu başta olmak üzere Erbil'in evlilikleri ve çocukları...
Zor günlerin ardından dualarla bu hale geldiğini söyleyen Mehmet Ali Erbil, "Allah bana tekrar bir şans verdi. Eskiden "Büyük bir hastalığım olsun, hayranlarım hastane önüne gelsin ama ben iyileşip camdan onlara el sallayayım" diye düşünürdüm, başıma geldi" dedi.
"DÖRT EŞİMDE DE SEVGİ VE ŞEFKATİ ARADIM"
Erbil, aldatma sorusuna ise şöyle yanıt verdi, "Eşlerimi aldatmadım, her gece kendi evime geldim. Bana "Çapkın" dediler, ben de "Eşini aldatan erkek prostat olsun" dedim ama prostat olmadım. Çok iyi eş seçimlerim oldu. Dört eşimde de annemde bulamadığım sevgi ve şefkati aradım" dedi.