Vav TV İzle
Haberler Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Zeynep'i bu gerçekle herkesi şoke etti! Ufacık tefecik Melis Babadağ bakın kaç yaşıda

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Zeynep'i bu gerçekle herkesi şoke etti! Ufacık tefecik Melis Babadağ bakın kaç yaşıda

Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimleri bulunduran Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi sosyal medyadanın en çok merak edilen yapımlarından biri oldu. Dizide adından en çok söz ettiren isimlerden biri Zeynep karakterine hayat veren Melis Babadağ. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar yaşını öğrenince şaşıp kaldı. İşte başta Melis Babadağ olmak üzere ünlülerin yaşları...

23.09.2021 12:01 - Son Güncelleme: 23.09.2021 12:01
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin Zeynep’i bu gerçekle herkesi şoke etti! Ufacık tefecik Melis Babadağ bakın kaç yaşıda

Melis Babadağ, Adana'da dünyaya gelmiştir. 2002 yılından itibaren reklam oyunculuğu yapan Babadağ, Ayla Algan ve Ergün Demir'den oyunculuk dersleri almıştır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olan oyuncu ilk oyunculuk deneyimini ise 2009 yılında yayınlanan Aile Saadeti adlı dizide hayat verdiği Didar karakteriyle yaşamıştır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin Zeynep’i bu gerçekle herkesi şoke etti! Ufacık tefecik Melis Babadağ bakın kaç yaşıda

2011 – 2013 yılları arasında "Pis Yedili" adlı dizide Elçin karakterini canlandıran ve tanınmaya başlayan Melis Babadağ, son olarak 2019 yılında yayınlanan Aykut Enişte adlı sinema filminde rol almıştır. Melis Babadağ, 1.67 metre boyunda ve Oğlak burcudur.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin Zeynep’i bu gerçekle herkesi şoke etti! Ufacık tefecik Melis Babadağ bakın kaç yaşıda

Melis Babadağ'ın yaşını duyanların ağzı bir karış açık kaldı. İşte başta Melis Babadağ olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin Zeynep’i bu gerçekle herkesi şoke etti! Ufacık tefecik Melis Babadağ bakın kaç yaşıda

YONCA EVCİMİK

16 Eylül 1963 (56 yaşında)

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin Zeynep’i bu gerçekle herkesi şoke etti! Ufacık tefecik Melis Babadağ bakın kaç yaşıda

EZGİ EYÜBOĞLU

15 Haziran 1988

SON DAKİKA