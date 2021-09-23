Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Zeynep'i bu gerçekle herkesi şoke etti! Ufacık tefecik Melis Babadağ bakın kaç yaşıda
Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimleri bulunduran Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi sosyal medyadanın en çok merak edilen yapımlarından biri oldu. Dizide adından en çok söz ettiren isimlerden biri Zeynep karakterine hayat veren Melis Babadağ. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar yaşını öğrenince şaşıp kaldı. İşte başta Melis Babadağ olmak üzere ünlülerin yaşları...
Melis Babadağ, Adana'da dünyaya gelmiştir. 2002 yılından itibaren reklam oyunculuğu yapan Babadağ, Ayla Algan ve Ergün Demir'den oyunculuk dersleri almıştır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olan oyuncu ilk oyunculuk deneyimini ise 2009 yılında yayınlanan Aile Saadeti adlı dizide hayat verdiği Didar karakteriyle yaşamıştır.
2011 – 2013 yılları arasında "Pis Yedili" adlı dizide Elçin karakterini canlandıran ve tanınmaya başlayan Melis Babadağ, son olarak 2019 yılında yayınlanan Aykut Enişte adlı sinema filminde rol almıştır. Melis Babadağ, 1.67 metre boyunda ve Oğlak burcudur.
Melis Babadağ'ın yaşını duyanların ağzı bir karış açık kaldı. İşte başta Melis Babadağ olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları.