Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin Zeynep’i bu gerçekle herkesi şoke etti! Ufacık tefecik Melis Babadağ bakın kaç yaşıda

Melis Babadağ, Adana'da dünyaya gelmiştir. 2002 yılından itibaren reklam oyunculuğu yapan Babadağ, Ayla Algan ve Ergün Demir'den oyunculuk dersleri almıştır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olan oyuncu ilk oyunculuk deneyimini ise 2009 yılında yayınlanan Aile Saadeti adlı dizide hayat verdiği Didar karakteriyle yaşamıştır.