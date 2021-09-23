Miray Daner ne yaptıysa iyi yapmış estetik var mı yok mu derken... Son halinden sonra nasıl zayıfladı merak edilen Miray Daner...
Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Miray Daner. 21 yaşındaki genç oyuncu Vatanım Sensin adlı dizide hayat verdiği Hilal karakteriyle kısa sürede kariyer basamaklarını ikişer-üçer çıktı. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçi sayısıyla yakın markajda olan Miray Daner sosyal medyanın gündeminde. Sebebi ise inanılmaz değişimi. Büyük bir kilo kaybı yaşayan Miray Daner hakkında sosyal medyada estetik iddiaları ortaya atıldı. Estetik yaptırıp yaptırmadığı bilinmiyor Miray Daner'in ancak bir değişim söz konusu. Gelin başta Miray Daner olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimlerine bir bakalım.
23.09.2021 11:35
- Son Güncelleme: 23.09.2021 11:35
Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner adeta günden güne eriyor.
Son olarak Saygı 2'nin galasında ortaya çıkan Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Miray Daner zayıflığı hakkında konuştu.
Fit haliyle dikkat çeken Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak da "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani" dedi.