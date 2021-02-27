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Mehmet Ali Erbil o günleri böyle anlattı herkesi duygulandırdı 'Sadece elimi oynatabileyim diye dua ediyordum'

İki yıl önce evinin banyosunda düşüp yaralandıktan sonra aylarca yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sonrasında uzun bir tedavi sürecine girmişti. Kazasından sonra kaçış sendorumu nükseden Mehmet Ali Erbil'in son durumu hayranları tarafından merak ediliyor, araştırılıyor. Mehmet Ali Erbil, o süreçte neler düşündüğü ve sağlık durumunun nasıl olduğunu anlattı.

27.02.2021 11:00 - Son Güncelleme: 27.02.2021 11:00
Mehmet Ali Erbil o günleri böyle anlattı herkesi duygulandırdı 'Sadece elimi oynatabileyim diye dua ediyordum'

Mehmet Ali Erbil iki yıl önce evinin banyosunda düşüp kaburgasını kırmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Erbil tedavi gördüğü sırada Kaçış Sendromu hastalığı nüksedince uzun süre yoğun bakımda yatmıştı.

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Mehmet Ali Erbil o günleri böyle anlattı herkesi duygulandırdı 'Sadece elimi oynatabileyim diye dua ediyordum'

Erbil zorlu geçen tedavi sürecini ailesi ve sevenlerinin desteğiyle atlattı. Posta'ya konuşan ünlü şovmen, iki yılda yaşadıklarını sevenleriyle paylaştı.

İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarından satır başları...

Mehmet Ali Erbil o günleri böyle anlattı herkesi duygulandırdı 'Sadece elimi oynatabileyim diye dua ediyordum'

Başlarda hastane sürecinde vasiyet yazmayı düşündüm. Sonra bana bir psikolog tavsiye ettiler. O bana dedi ki "Ne kimseye bir şey ver, ne sat ne sav. Sen buradan sapasağlam çıkacaksın." Ondan sonra değişti fikrim. Zaten hepsinin hayatını garantilemişim, evlerini almışım. Fazlası zaten ekstra olacak. Benden sonra tufan! (Gülüyor)

Mehmet Ali Erbil o günleri böyle anlattı herkesi duygulandırdı 'Sadece elimi oynatabileyim diye dua ediyordum'

İnsanın başına her şey gelebiliyor bu dünyada. Böyle bakıyorum. Sebat ediyorum, şükrediyorum. Bu hale gelmem bile bir mucize. "Sadece elimi oynatabileyim" diye dua ediyordum. Şimdi tek başıma ayağa kalkabiliyorum, dört beş adım atıyorum. Dualar çok önemli tabii. Çok sevgi ve dua biriktirmişiz. "İyilik yap denize at" demişler ya. O dualara çok teşekkür ediyorum.

Mehmet Ali Erbil o günleri böyle anlattı herkesi duygulandırdı 'Sadece elimi oynatabileyim diye dua ediyordum'

Bu süreçte evden çıkmıyorum. Zaten pandemi var, nereye çıkacağım? Kontrollü bir şekilde arkadaşlarım yemeğe geliyor. Eskiden de çok farklı değildi. Öyle gezmelerim, gece hayatım yoktu. O açıdan bir fark yok. Televizyon izliyorum. Oğlum geliyor, onunla maç keyfi yapıyoruz.