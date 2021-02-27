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Jason Statham'ın Başkan Erdoğan'a "gönül selamı" vermesi sosyal medyayı salladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas 1948 Sinema Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törene ayrıca, kültür sanat dünyasından Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Oktay Kaynarca, Serkan Çağrı, Engin Altan Düzyatan, Bülent İnal, Serdar Gökhan, İskender Pala ve Antalya'da çekilen "Five Eyes" filminde rol alan Hollywood yıldızı Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın Başkan Erdoğan'la bir araya geldiği an gönül selamı vermesi sosyal medyada çok konuşuldu.

27.02.2021 11:11 - Son Güncelleme: 27.02.2021 11:31
Başkan Erdoğan'la bir araya gelen Jason Statham'ın gönül selamı vermesi sosyal medyayı salladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas 1948 Sinema Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan'la bir araya gelen Jason Statham'ın gönül selamı vermesi sosyal medyayı salladı

Erdoğan salona girerken eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'la fotoğraf çektirdi. Salona girmeden önce vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan'a çiçek verildi. Erdoğan, salondan ayrılırken de vatandaşların sevgi gösterisi ve alkışlarla aracına bindi.

Başkan Erdoğan'la bir araya gelen Jason Statham'ın gönül selamı vermesi sosyal medyayı salladı

TÜRKİYE'NİN İLK SİNEMA MÜZESİ
Açılışta konuklar, müzik dinletisi ve kırmızı halı ile ağırlanırken, müze binasına video mapping ve ışık gösterisi eşliğinde Türk sinemasının karakterleri yansıtıldı.

Başkan Erdoğan'la bir araya gelen Jason Statham'ın gönül selamı vermesi sosyal medyayı salladı

Gecede ayrıca Türkiye'nin ilk yerli ve komedi filmi, 1921 yapımı "Bican Efendi Vekilharç" gösterime sunuldu.

Başkan Erdoğan'la bir araya gelen Jason Statham'ın gönül selamı vermesi sosyal medyayı salladı

Yaklaşık iki yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını açan Türkiye'nin ilk sinema müzesinde özel koleksiyonlara da yer veriliyor.