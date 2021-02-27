Jason Statham'ın Başkan Erdoğan'a "gönül selamı" vermesi sosyal medyayı salladı

Erdoğan salona girerken eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'la fotoğraf çektirdi. Salona girmeden önce vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan'a çiçek verildi. Erdoğan, salondan ayrılırken de vatandaşların sevgi gösterisi ve alkışlarla aracına bindi.