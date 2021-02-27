Jason Statham'ın Başkan Erdoğan'a "gönül selamı" vermesi sosyal medyayı salladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas 1948 Sinema Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törene ayrıca, kültür sanat dünyasından Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Oktay Kaynarca, Serkan Çağrı, Engin Altan Düzyatan, Bülent İnal, Serdar Gökhan, İskender Pala ve Antalya'da çekilen "Five Eyes" filminde rol alan Hollywood yıldızı Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın Başkan Erdoğan'la bir araya geldiği an gönül selamı vermesi sosyal medyada çok konuşuldu.
27.02.2021 11:11
- Son Güncelleme: 27.02.2021 11:31
Erdoğan salona girerken eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'la fotoğraf çektirdi. Salona girmeden önce vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan'a çiçek verildi. Erdoğan, salondan ayrılırken de vatandaşların sevgi gösterisi ve alkışlarla aracına bindi.