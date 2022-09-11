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Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile canlı yayına katıldı sosyal medya: "Kızından bile küçük be"

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile canlı yayına katıldı, sosyal medyada tepki çekti. Uzun zaman sağlık problemleri yüzünden zor günler geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz hafta sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Erbil, son günlerde TikTok videolarıyla da adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunanan Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile arasındaki yaş farkına sosyal medyada, "Kızından bile küçük be" yorumları yapıldı. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 26 yaşında...

11.09.2022 12:32 - Son Güncelleme: 11.09.2022 12:47
Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile canlı yayına katıldı sosyal medya: Kızından bile küçük be

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile canlı yayına katıldı, sosyal medyada ünlü şovmene "Kızından bile küçük be" yorumları yağdı.

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Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile canlı yayına katıldı sosyal medya: Kızından bile küçük be

Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile canlı yayına katıldı sosyal medya: Kızından bile küçük be

Erbil, ağır bir hastalık geçirdiğini belirterek, "Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin birçoğu bana dualar etti, onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık.

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile canlı yayına katıldı sosyal medya: Kızından bile küçük be

Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım" demişti. Yaşadığı sağlık sorunlarından sonra ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, son zamanların en fenomen uygulaması TikTok'ta hesap açtı.

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile canlı yayına katıldı sosyal medya: Kızından bile küçük be

Burada yaptığı canlı yayınlarda takipçilerinden pahalı hediyeler istemesi, "Bu Onur hala araba yollamadı. Bu kadar cimri mi?" gibi sözleri geçtiğimiz günlerde gündeme olmuştu.

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