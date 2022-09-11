Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Melike Çamlıoğlu’nun arasındaki yaş farkı olay oldu! Sosyal medya onları konuştu

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile canlı yayına katıldı, sosyal medyada tepki çekti. Uzun zaman sağlık problemleri yüzünden zor günler geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz hafta sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Erbil, son günlerde TikTok videolarıyla da adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunanan Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile arasındaki yaş farkına sosyal medyada, "Kızından bile küçük be" yorumları yapıldı. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 26 yaşında...