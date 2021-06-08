Mehmet Ali Erbil ile ilgili üzen iddia! Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu nasıl, yeniden hastaneye mi kaldırıldı?
Mehmet Ali Erbil ile ilgili üzen iddia gündeme bomba gibi düştü ve hayranları merakla araştırmalara başladı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun zamandır kaçış sendromu ile mücadele ediyor ve tedavilerinin ardından sağlık durumu iyiye gitmeye başlayan isim televizyon programlarına da konuk olmaya başlamışken şoke eden iddialar geldi ve yeniden hastaneye kaldırıldığı haberleri sevenlerini üzdü. Peki Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl, yeniden hastaneye mi kaldırıldı? İşte yanıtı…
Mehmet Ali Erbil ile ilgili üzen iddia gündeme bomba gibi düştü ve hayranları merakla araştırmalara başladı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun zamandır kaçış sendromu ile mücadele ediyor ve tedavilerinin ardından sağlık durumu iyiye gitmeye başlayan isim televizyon programlarına da konuk olmaya başlamışken şoke eden iddialar geldi ve yeniden hastaneye kaldırıldığı haberleri sevenlerini üzdü. Peki Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl, yeniden hastaneye mi kaldırıldı? İşte yanıtı…
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl, yeniden hastaneye mi kaldırıldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Ünlü şovmen, Çarkıfelek program sunuculuğu ile gönüllere taht kuran isim üç yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kaburgalarını kırmıştı. Ayrıca kaçış sendromu mücadelesiyle uğraşırken hastanede uzun süre yoğun bakımda kalmış ve tedavi görmüştü. Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil ile ilgili şoke eden bir gelişme oldu ve hastaneye kaldırıldığı iddiaları gündemde dolaşmaya başladı. Peki iddialar gerçek mi? İşte ayrıntılar…
İDDİALAR YALANLANDI
Yüce, "Değerli sanatçı Mehmet Ali Erbil'in hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Şükür an itibarıyla hepinize çok selamları var. En son hali sağlık durumu gayet iyi şükürler olsun" dedi. Mehmet Ali Erbil de arkadaşının gönderisini kendi profilinde yayınladı.