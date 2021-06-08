Mehmet Ali Erbil ile ilgili üzen iddia! Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu nasıl, yeniden hastaneye mi kaldırıldı?

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl, yeniden hastaneye mi kaldırıldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Ünlü şovmen, Çarkıfelek program sunuculuğu ile gönüllere taht kuran isim üç yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kaburgalarını kırmıştı. Ayrıca kaçış sendromu mücadelesiyle uğraşırken hastanede uzun süre yoğun bakımda kalmış ve tedavi görmüştü. Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil ile ilgili şoke eden bir gelişme oldu ve hastaneye kaldırıldığı iddiaları gündemde dolaşmaya başladı. Peki iddialar gerçek mi? İşte ayrıntılar…