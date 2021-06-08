Cristiano Ronaldo'ya benzetilen Arka Sokaklar'ın Volkan'ı kansere yakalanmıştı! Son haliyle takipçilerine merhaba diyen Boğaç Aksoy...
Cristiano Ronaldo'ya benzetilen Arka Sokaklar'ın Volkan'ı kansere yakalanmıştı! Son haliyle takipçilerine merhaba diyen Boğaç Aksoy Instagram'dan kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Sağlık durumu ve hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki oyuncu, hastalığı atlattıktan sonra setlere döneceğini ifade etti. Son olarak rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Volkan karakteri ile dikkat çeken Boğaç Aksoy, Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu yarışmada Aksoy üçüncülük derecesini elde etti.
08.06.2021 13:10
- Son Güncelleme: 08.06.2021 13:39
Cristiano Ronaldo'ya benzetilen Arka Sokaklar'ın Volkan'ı kansere yakalanmıştı! Son haliyle takipçilerine merhaba diyen Boğaç Aksoy merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte detaylar...
Oyuncu Boğaç Aksoy lenfoma kanseri tedavisine devam ediyor. Kemoterapi alan ve saçları dökülen Aksoy, moralini yüksek tutuyor. Zor günleri atlatacağını söyleyen yakışıklı oyuncu sevenlerinden gelen soruları cevapladı.
Hastalık sonrası yeni tecrübeler edindiğini Aksoy, 'Hastalık sonrası hayata bakış açın değişti mi, adapte oldun mu?' sorusuna yanıt verdi.
"HAYATI AKIŞINA BIRAKIYORUM"
Oyuncu, "Eskiden daha takıntı her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceği sorunlar üzerine çok durmuyorum hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim" ifadelerini kullandı.
'Oyunculuk serüvenin devam edecek mi?' sorusunu da yanıtlayan yakışıklı oyuncu, "Şaka mısın tabii ki devam edeceğim çok özledim. Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah" dedi.