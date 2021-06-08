Cristiano Ronaldo'ya benzetilen Arka Sokaklar'ın Volkan'ı kansere yakalanmıştı! Son haliyle takipçilerine merhaba diyen Boğaç Aksoy...

Cristiano Ronaldo'ya benzetilen Arka Sokaklar'ın Volkan'ı kansere yakalanmıştı! Son haliyle takipçilerine merhaba diyen Boğaç Aksoy Instagram'dan kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Sağlık durumu ve hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki oyuncu, hastalığı atlattıktan sonra setlere döneceğini ifade etti. Son olarak rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Volkan karakteri ile dikkat çeken Boğaç Aksoy, Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu yarışmada Aksoy üçüncülük derecesini elde etti.

08.06.2021 13:10 - Son Güncelleme: 08.06.2021 13:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





