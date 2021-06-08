Merve Boluğur egzozu bozuk kamyon gibi! 'Popo kıvrımlarına önem veriyorum' diyen Merve'den bomba ilişki yanıtı...

Merve Boluğur egzozu bozuk kamyon gibi! 'Popo kıvrımlarına önem veriyorum' açıklaması ile geçtiğimiz günlerde adından söz ettiren Merve'den yeni bir bomba geldi. Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Merve Boluğur, Instagram'dan takipçilerinin sorularına yanıt verdi. Kendisine yöneltilen, "İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düşen Merve Boluğur, yine sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

08.06.2021 13:59 - Son Güncelleme: 08.06.2021 14:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





