Merve Boluğur egzozu bozuk kamyon gibi! 'Popo kıvrımlarına önem veriyorum' diyen Merve'den bomba ilişki yanıtı...
Merve Boluğur egzozu bozuk kamyon gibi! 'Popo kıvrımlarına önem veriyorum' açıklaması ile geçtiğimiz günlerde adından söz ettiren Merve'den yeni bir bomba geldi. Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Merve Boluğur, Instagram'dan takipçilerinin sorularına yanıt verdi. Kendisine yöneltilen, "İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düşen Merve Boluğur, yine sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
08.06.2021 13:59
- Son Güncelleme: 08.06.2021 14:05
Merve Boluğur egzozu bozuk kamyon gibi! 'Popo kıvrımlarına önem veriyorum' diyen Merve'den bomba ilişki yanıtı... Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra ekranlara da ara veren Merve Boluğur, son dönemde Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Son olarak takipçilerinin sorularını yanıtlayan Boluğur, ilişki yanıtı ile gündeme bomba gibi düştü.
Merve Boluğur, "İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?" sorusuna dikkat çeken çeken bir karşılık verdi.
33 yaşındaki Boluğur, "Özel ilişkide iyi değilim. Egzozu bozuk kamyon gibiyim. Günümüz ilişkilerinde kadınlar erkekleşti. Erkeklerin birçoğu da kadın gibi" ifadelerini kullandı.
Oyunculuğun ardından Youtuber'lığa ve şarkıcılığa soyunan Merve, geçtiğimiz günlerde de dikkat çeken açıklamalarla bulunmuştu. İşte Merve'nin çarpıcı açıklamalarından satır başları...