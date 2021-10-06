28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal bir iş adamıyla... Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen koronayı atlattı sonra aldatıldı!

Haluk Güçlü karakterini canlandırdığı Sadakatsiz dizisi setinde yakalandığı Covid-19'u yendikten sonra Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan Burak Sergen'e ihanet şoku... Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal'la hayatını birleştirmişti. Henüz 4 aylık evli olan çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 32 yaşındaki Nihan Ünsal'ın, eşi Burak Sergen'i aldattığı öne sürüldü. İşte detaylar...