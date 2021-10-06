Mehmet Ali Erbil ile Deniz Akkaya birbirine girdi canlı yayında tansiyon yükseldi! ‘Belden aşağı çok iyi vururum’

CANLI YAYINDA TANSİYON YÜKSELDİ!

Programda adı geçtiği için canlı yayına bağlanan Mehmet Ali Erbil, sinirlerine hakim olamadı. Deniz Akkaya'nın "Daha önce bir terör örgütünün sempatizanı gibi Türk polis teşkilatına hakaret ve küfreden bir insanın klibinde nasıl oynadın?" sözlerine sinirlenen Erbil, "Ben müneccim miyim? Nereden bileyim" diyerek bağırdı.