Mehmet Ali Erbil ile Deniz Akkaya birbirine girdi canlı yayında tansiyon yükseldi! ‘Belden aşağı çok iyi vururum’
Taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil ile Deniz Akkaya canlı yayında birbirine girdi! Ece Ronay'a attığı ses kayıtları ve mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil, sunuculuğunu Deniz Akkaya, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin üstlendiği magazin programına telefonla bağlandı. Deniz Akkaya ile birbirine giren Mehmet Ali Erbil, canlı yayın sırasında ünlü sunucuya "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben. Sen çok iyi biliyorsun" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Erbil'in sözleri üzerine ise gerilim iyice arttı. İşte detaylar...
Ece Ronay, sosyal medya hesabında Mehmet Eli Erbil'in kendisine attığı mesajları ve ses kayıtlarını yayınlayarak taciz edildiğini söylemişti. Ronay'ın paylaşımları magazin gündemine bomba gibi düşerken Erbil, iddiaları yalanlamıştı.
Mehmet Ali Erbil, bugün sunuculuğunu Deniz Akkaya, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin üstlendiği magazin programına telefonla bağlandı.
CANLI YAYINDA TANSİYON YÜKSELDİ!
Programda adı geçtiği için canlı yayına bağlanan Mehmet Ali Erbil, sinirlerine hakim olamadı. Deniz Akkaya'nın "Daha önce bir terör örgütünün sempatizanı gibi Türk polis teşkilatına hakaret ve küfreden bir insanın klibinde nasıl oynadın?" sözlerine sinirlenen Erbil, "Ben müneccim miyim? Nereden bileyim" diyerek bağırdı.
Erbil'in sözlerine cevap veren Akkaya ise "Yahu ben seni korumak adına bir şey söylüyorum. Google'a Ece Ronay yazınca ilk çıkan konu bu. Hiç araştırmadın mı?" ifadelerini kullandı.