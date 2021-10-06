Songül Karlı derin göğüs dekoltesiyle paylaştı ortalık yandı kavruldu! Sosyal medya alev aldı yeni imajı olay oldu
Songül Karlı derin dekoltesiyle paylaştı ortalık yandı kavruldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla adeta ortalığı yakıp kavurdu. İmaj tazeleyen ünlü sunucu, kuaför çıkışı verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Derin göğüs dekoltesi ile objektif karşısına geçen Karlı'nın paylaşımı binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu. İddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen şarkıcı, yine adından söz ettirmeyi başardı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı yakıp kavuran o paylaşımı...
06.10.2021 18:50
- Son Güncelleme: 06.10.2021 18:53
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
İddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen şarkıcı, yine adından söz ettirmeyi başardı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Songül Karlı'nın pozuna ateş emojileri ile karşılık verdi.