Engin Akyürek hakkında bomba iddia! Fırat Çelik ile aşk yaşadığı ileri sürülen İrem Helvacıoğlu ile birlikte...
Engin Akyürek hakkında bomba iddia! Fırat Çelik ile aşk yaşadığı ileri sürülen İrem Helvacıoğlu ile gündeme gelen başarılı oyuncu Engin Akyürek kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Fırat Çelik ile adı aşk iddialarına karışan İrem Helvacıoğlu ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Yeni projesi ile dikkat çeken İrem Helvacıoğlu'un Engin Akyürek ile adı anıldı. İşte detaylar...
06.10.2021 15:14
- Son Güncelleme: 06.10.2021 15:14