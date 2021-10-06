Vav TV İzle
Haberler Magazin Engin Akyürek hakkında bomba iddia! Fırat Çelik ile aşk yaşadığı ileri sürülen İrem Helvacıoğlu ile birlikte...

Engin Akyürek hakkında bomba iddia! Fırat Çelik ile aşk yaşadığı ileri sürülen İrem Helvacıoğlu ile birlikte...

Engin Akyürek hakkında bomba iddia! Fırat Çelik ile aşk yaşadığı ileri sürülen İrem Helvacıoğlu ile gündeme gelen başarılı oyuncu Engin Akyürek kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Fırat Çelik ile adı aşk iddialarına karışan İrem Helvacıoğlu ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Yeni projesi ile dikkat çeken İrem Helvacıoğlu'un Engin Akyürek ile adı anıldı. İşte detaylar...

06.10.2021 15:14 - Son Güncelleme: 06.10.2021 15:14
Engin Akyürek hakkında bomba iddia! Fırat Çelik ile aşk yaşadığı ileri sürülen İrem Helvacıoğlu ile birlikte...

Engin Akyürek hakkında bomba iddia! Fırat Çelik ile aşk yaşadığı ileri sürülen İrem Helvacıoğlu ile birlikte yeni proje için kolları sıvadığı iddia edilen başarılı oyuncu Engin Akyürek sosya medya gündeminde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Engin Akyürek hakkında bomba iddia! Fırat Çelik ile aşk yaşadığı ileri sürülen İrem Helvacıoğlu ile birlikte...

Yakışıklı oyuncunun Güneydoğu'da çekilecek olan dizideki partneri İrem Helvacıoğlu oldu.

Engin Akyürek hakkında bomba iddia! Fırat Çelik ile aşk yaşadığı ileri sürülen İrem Helvacıoğlu ile birlikte...

Yağız Alp Akaydın'ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Engin Akyürek, Mehmet adlı bir gazeteciye hayat verecek. Dizinin başrol kadın yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun değişim yaşayacağı da gelen bilgiler arasında.

Engin Akyürek hakkında bomba iddia! Fırat Çelik ile aşk yaşadığı ileri sürülen İrem Helvacıoğlu ile birlikte...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu son olarak Baş Belası'yla izleyici karşısına çıkmıştı.

Engin Akyürek hakkında bomba iddia! Fırat Çelik ile aşk yaşadığı ileri sürülen İrem Helvacıoğlu ile birlikte...

Helvacıoğlu, başrolünü Seçkin Özdemir ile üstlendiği dizinin final yapmasının ardından ise soluğu tatilde almıştı.

SON DAKİKA