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Mehmet Ali Erbil hırsızlık yapan müstakbel damadı Yiğit Poyraz hakkında konuştu! Survivor Yiğit için bakın neler söyledi

Survivor All Star 2024'te yarışan Yiğit Poyraz, Dominik'te gizlice bir eve girerek bir çuvala yiyecek doldurup yarışmacı arkadaşlarının yanına geri döndü. Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla ortaya çıkan olayın ardından sosyal medya çalkalandı. Mehmet Ali Erbil de kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşayan Yiğit Poyraz hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 16:34 Güncelleme 12 Mart 2024, 16:53
Mehmet Ali Erbil hırsızlık yapan müstakbel damadı Yiğit Poyraz hakkında konuştu! Survivor Yiğit için bakın neler söyledi 1

Survivor All Star 2024'ün ekrana gelen son bölümünde izleyenleri şoke eden bir kural ihlali yaşandı. Yiğit Poyraz, Dominik'te gizlice bir eve girerek bir çuvala yiyecek doldurup yarışmacı arkadaşlarının yanına geri döndü.

Mehmet Ali Erbil hırsızlık yapan müstakbel damadı Yiğit Poyraz hakkında konuştu! Survivor Yiğit için bakın neler söyledi 2

Acun Ilıcalı, "Bugüne kadar aklımı hayalini durduran, böyle bir şey nasıl olur diyeceğim bir olay" sözleriyle Yiğit Poyraz'ın yaptığı ihlali açıkladı.

▶️ Mehmet Ali Erbil hırsızlık yapan müstakbel damadı Yiğit Poyraz hakkında konuştu!

Mehmet Ali Erbil hırsızlık yapan müstakbel damadı Yiğit Poyraz hakkında konuştu! Survivor Yiğit için bakın neler söyledi 3

Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Poyraz dere kenarındaki kamptan çıkarak ciddi bir mesafe alıp, medeniyetin olduğu bölgelere doğru gidip; prodüksiyonu geçtim, prodüksiyonun malzemelerini geçtim, bir Dominik vatandaşının evine girdi.

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