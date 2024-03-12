Mehmet Ali Erbil hırsızlık yapan müstakbel damadı Yiğit Poyraz hakkında konuştu! Survivor Yiğit için bakın neler söyledi

Survivor All Star 2024'ün ekrana gelen son bölümünde izleyenleri şoke eden bir kural ihlali yaşandı. Yiğit Poyraz , Dominik'te gizlice bir eve girerek bir çuvala yiyecek doldurup yarışmacı arkadaşlarının yanına geri döndü.

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Acun Ilıcalı, "Bugüne kadar aklımı hayalini durduran, böyle bir şey nasıl olur diyeceğim bir olay" sözleriyle Yiğit Poyraz'ın yaptığı ihlali açıkladı.