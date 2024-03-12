Yeşilçam'ın usta isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık, 1988-1992 yılları arasında Sibel Turnagöl ile evli kalmıştı. İkilinin bu evlilikten Sadri adını verdikleri bir oğulları olmuştu. Dedesinin adını taşıyan Sadri Alışık, babasıyla Atv ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almıştı. Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık şimdi ise yeni sevgilisiyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun yeni aşkı kendi gibi ünlü bir oyuncu çıktı...
Kerem Alışık'ın Sibel Turnagöl ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Sadri Alışık,aşk hayatına dair sürpriz bir adım attı.
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası.
Ünlü oyuncunun yeni aşkı kendi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.