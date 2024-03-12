Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık gönlünü bakın kime kaptırdı! Yeni sevgilisi de oyuncu çıktı!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık, 1988-1992 yılları arasında Sibel Turnagöl ile evli kalmıştı. İkilinin bu evlilikten Sadri adını verdikleri bir oğulları olmuştu. Dedesinin adını taşıyan Sadri Alışık, babasıyla Atv ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almıştı. Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık şimdi ise yeni sevgilisiyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun yeni aşkı kendi gibi ünlü bir oyuncu çıktı...