Kim der 78 yaşında! Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna’nın son hali sosyal medyayı salladı! Aysel Gürel detayı...

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi dizilerde rol alan Güven Hokna, son haliyle gündem oldu. Özellikle Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan oyuncuya sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Hokna'nın bir fotoğrafı ise Aysel Gürel'e benzetildi. İşte Güven Hokna'nın son hali...
Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bennu Yıldırımlar, Neslihan Atagül, Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in eşi Hayriye Tekin rolüyle hafızalara kazınan Güven Hokna, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
78 yaşındaki ünlü oyuncu, verdiği kilolarla dikkat çekti. Hokna için "Ne kadar zayıflamışsınız tanıyamadım", "Harika olmuşsunuz", "Güzel kadın" yorumları yapıldı.
"Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey" repliğiyle hafızalara kazınan Güven Hokna'nın sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı ise dikkat çekti. Hokna'nın renkli tarzını görenler, ünlü oyuncuyu Aysel Gürel'e benzetti.