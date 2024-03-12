Kim der 78 yaşında! Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna’nın son hali sosyal medyayı salladı! Aysel Gürel detayı...

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi dizilerde rol alan Güven Hokna, son haliyle gündem oldu. Özellikle Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan oyuncuya sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Hokna'nın bir fotoğrafı ise Aysel Gürel'e benzetildi. İşte Güven Hokna'nın son hali...