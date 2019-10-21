Mehmet Ali Erbil hayranlarını korkuttu! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali!

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil son haliyle hayranlarını korkuttu. 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, kaçış sendroumu hastalığı nedeniyle her ay düzenli olarak serum alıyor. Son olarak bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Geçtiğimiz akşam Banu Parlak ile bir araya Mehmet Ali Erbil adeta eridi. Hızla verdiği kilolarla dikkat çeken Mali'nin hastalık sürecindeki yorgunluğu da yüzüne yansıdı. İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

21.10.2019 11:40 - Son Güncelleme: 21.10.2019 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





