Mehmet Ali Erbil hayranlarını korkuttu! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali!
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil son haliyle hayranlarını korkuttu. 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, kaçış sendroumu hastalığı nedeniyle her ay düzenli olarak serum alıyor. Son olarak bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Geçtiğimiz akşam Banu Parlak ile bir araya Mehmet Ali Erbil adeta eridi. Hızla verdiği kilolarla dikkat çeken Mali'nin hastalık sürecindeki yorgunluğu da yüzüne yansıdı. İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...
Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşerek kaburga kemiklerini kırmış ve kırıklardan birinin akciğer zarına batmasıyla hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği kazanın üzerine bir de kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra eski sağlığına kavuşarak sevenlerini mutlu etmişti. Bir kanalda yayınlanan magazin programına katılan ve hastalık sürecini anlatan Mehmet Ali Erbil'in kilo aldığı gözlemlenmişti. Ancak Erbil, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...