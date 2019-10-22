Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim!

BÜLENT POLAT KİMDİR?

8 Mart 1979'da Tunceli'de doğan Bülent Polat, İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. 1993 yılında tiyatroda yer gösterme işi ile tiyatroda çalışmaya başlamıştır. 1994 yılında çalıştığı tiyatroda "Sokak Kedisi" oyununda "yoldan geçen adam" rolüyle tiyatro oyuncusu oldu. Daha sonra yine aynı tiyatroda "Ormanların Barış Ateşi", "Rumuz Goncagül" ve "Keloğlan" gibi oyunlarda rol aldı.

Tiyatro kariyerine, 2000-2003 sezonunda Sadri Alışık Tiyatrosu'nda devam etti. En son CKM'de Ayşen Şanlıoğlu'nun yönettiği "Bana Mastikayı Çalsana" oyununda rol aldı. Bülent Polat Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Yamanlar Çiftliği'nin hırslı ve düzenbaz kahyası Gaffur karekterine hayat veriyor.

Bülent Polat, 1.71 metre boyunda, 70 kilo ve ve Balık burcudur. Ayrıca 2015'te öğretmen Duygu Şenoğlu ile evlenen Polat, 2016'da Doğa adında bir kız çocuğu babası oldu.