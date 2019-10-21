Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir? Aleyna Tilki görümcesi Gülnur Güneş'in düğününde düşman çatlattı!

Aleyna Tilki, sevgilisi Kadir Güneş'in ablası Gülnur Güneş'in düğününde adeta düşman çatlattı. 19 yaşındaki Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş, geçtiğimiz Şubat ayında sevgilisi Asena Atalay ile bir mekanda kavga etmesiyle gündeme gelmişti. Kadir Güneş'in küfür ettiği, Asena Atalay'ın tekmelerinin havada uçuştuğu kavga günlerce konuşulmuştu. Atalay'ın kısa süreli birliktelik yaşadığı Kadir Güneş ile Aleyna Tilki'nin 1 buçuk ay önce Paris'e gittikleri iddia edilmiş ve Aleyna Tilki - Kadir Güneş ilişkisi bu iddiayla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

21.10.2019 10:59 - Son Güncelleme: 21.10.2019 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





