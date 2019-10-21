Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir? Aleyna Tilki görümcesi Gülnur Güneş'in düğününde düşman çatlattı!
Aleyna Tilki, sevgilisi Kadir Güneş'in ablası Gülnur Güneş'in düğününde adeta düşman çatlattı. 19 yaşındaki Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş, geçtiğimiz Şubat ayında sevgilisi Asena Atalay ile bir mekanda kavga etmesiyle gündeme gelmişti. Kadir Güneş'in küfür ettiği, Asena Atalay'ın tekmelerinin havada uçuştuğu kavga günlerce konuşulmuştu. Atalay'ın kısa süreli birliktelik yaşadığı Kadir Güneş ile Aleyna Tilki'nin 1 buçuk ay önce Paris'e gittikleri iddia edilmiş ve Aleyna Tilki - Kadir Güneş ilişkisi bu iddiayla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş'in ablası Gülnur Güneş'in düğününde boy gösterdi. Müzisyen Emrah Karaduman ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra adı birden fazla kişiyle aşk dedikodularına karışan 19 yaşındaki Aleyna Tilki, sevgilisi Kadir Güneş'in ablası Gülnur Güneş'in düğününde düşman çatlatırcasına dans etti.
ALEYNA TİLKİ'NİN SEVGİLİSİ KADİR GÜNEŞ KİMDİR?
2018 yılında aşk yaşamaya başladığı Ayberk Kalkavan tarafından Ocak ayında terk edilen Asena Atalay, vakit kaybetmeden modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş'le ilişki yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında eğlenmeye çıkan ikili mekanda tekme tokat birbirlerine girmeleriyle gündeme gelmişti.
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş'in 1 buçuk ay önce birlikte Paris'e gittikleri iddia edildi...
ASENA ATALAY KİMDİR?
Asena Erkin (Atalay), 21 Kasım 1989 tarihinde İzmir'de doğdu. Bir erkek kardeşi vardır. Aslen Antalya'lı ve varlıklı bir turizmci ailenin kızıdır. Futbolcu Caner Erkin'in eski eşi... İspanya'da 2,5 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye 2008 yılında döndü. Ankara, Bilkent Üniversitesi'nde İşletme bölümünde okumaya başladı. Bilkent'te öğrenciyken evlenince İstanbul'a geldi okulu tekrar okumaya karar verip İstanbul, Beykent Üniversitesi Tekstil-Moda Tasarımı Bölümü'nde okumaya başladı.
Asena Erkin (Atalay), 2009 yılında futbolcu Caner Erkin ile tanıştı 7 aylık flörtün ardından 18 Haziran 2010 tarihinde evlendiler. 25 Nisan 2011 tarihinde Çınar adında bir oğlu oldu. Çift 2016 yılında anlaşmalı olarak evliliklerine son noktayı koydu.