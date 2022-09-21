Mehmet Ali Erbil hakkındaki ilişki itirafıyla şoke etmişti! 'Rızam olmadan...' Kısmetse Olur'un Cansel'i o pozuyla yine sınırları zorladı!
2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Çördük şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil hakkındaki ilişki itirafıyla şoke etmişti. O dönem 14-15 yaşlarında olduğunu söyleyen Çördük, ''Aynı yaşta bir arkadaşımdan rızam olmadan numaramı alıp aramış ve flört etmeye hotelde buluşmaya falan çalışmıştı. Bu piyasada maalesef çok yaygın. İyi ki yaşımın saflığına düşüp hata yapmadım. 18 yaş altındaki kızlar maalesef böyle şeylere kanıp travmatik cinsel şeyler yaşıyorlar çok dinledim. Lütfen hayatta hiçbir şey için acele etmeyin kimseye kendinizi kullandırmayın!'' demişti.
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan izdivaç programı Kısmetse Olur'da ünlenip şimdilerde sosyal medyada oldukça yüksek takipçisi sayısına ulaşan bir çok gelin adayı bulunuyor. Onlardan biri de Cansel Çördük. Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen programda format gereği aynı evde farklı katlarda yaşayan gelin ve damat adayları belirli zamanlarda yan yana gelerek ilişki yürütmeye çalışıyordu.
Kısmetse Olur'un en dikkat çeken gelin adaylarından Cansel Çördük son zamanlarda Mehmet Ali Erbil hakkındaki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı.
Şarkıcı Ece Ronay'a taciz mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil hakkında Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten geçtiğimiz günlerde şoke eden bir iddia gelmişti. Çördük ünlü komedyen hakkında taciz iddiasında bulunmuştu.
Eski gelin adayı, daha 14 yaşındayken Mehmet Ali Erbil'in kendisine ilişki teklifi ettiğini söyledi.