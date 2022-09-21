Mehmet Ali Erbil hakkındaki ilişki itirafıyla şoke etmişti! ’Rızam olmadan...’ Kısmetse Olur’un Cansel’i o pozuyla yine sınırları zorladı!

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan izdivaç programı Kısmetse Olur'da ünlenip şimdilerde sosyal medyada oldukça yüksek takipçisi sayısına ulaşan bir çok gelin adayı bulunuyor. Onlardan biri de Cansel Çördük. Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen programda format gereği aynı evde farklı katlarda yaşayan gelin ve damat adayları belirli zamanlarda yan yana gelerek ilişki yürütmeye çalışıyordu.