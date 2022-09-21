10 yıl önce evlenmişler! Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi bakın kim! Meğer hem Eşkıya hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...
10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Gülcihan karakteriyle dikkat çeken Devrim Yakut, bu kez özel hayatıyla merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun eşi merak edilip araştırılmaya başlandı. "Devrim Yakut kiminle evli?" sorusunun yanıtını aratanlar Yakut'un Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusuyla evli olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Devrim Yakut'un 10 yıl önce nikah masasına oturduğu kendisi gibi oyuncu olan eşi...
21.09.2022 22:29 - Son Güncelleme: 21.09.2022 22:29
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Gülcihan karakteriyle beğeni toplayan Devrim Yakut'un özel hayatı merak konusu oldu.
Yakut'un Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusuyla evli olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.