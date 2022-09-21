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Haberler Magazin Aşk-ı Memnu’nun yıldızları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York sokaklarında yakalandı! Anbean yayınladı: “Görüntüleri kesin Beşir çekti”

Aşk-ı Memnu’nun yıldızları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York sokaklarında yakalandı! Anbean yayınladı: “Görüntüleri kesin Beşir çekti”

Halid Ziya Uşaklıgil'in 1899 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlansa da tekrar bölümleriyle sık sık gündem oldu. Kadrosunda Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Zerrin Tekindor, Nebahat Çehre'nin yer aldığı dizide Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Bihter ile Behlül'ün yasak aşkı birçok konuda espri malzemesi yapıldı. Aralarındaki uyumla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ ise yıllar sonra aynı projede buluşarak hayranlarını heyecanlandırdı. Çekimleri süren İstanbul İçin Son Çağrı filminde oynayan ikili, New York sokaklarında görüntülendi. O anlar sosyal medyada gündem olurken söz konusu görüntüler için "Kesin Beşir çekti" yorumu yapıldı. İşte o anlar...

takvim.com.tr
21.09.2022 23:41 - Son Güncelleme: 22.09.2022 00:13
Aşk-ı Memnu’nun yıldızları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York sokaklarında yakalandı! Anbean yayınladı: “Görüntüleri kesin Beşir çekti”

Yayınlandığı döneme damga vuran ve tekrar bölümleriyle yıllar geçse de adından söz ettiren Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncularından Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 12 sene sonra aynı projede buluştu.

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Aşk-ı Memnu’nun yıldızları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York sokaklarında yakalandı! Anbean yayınladı: “Görüntüleri kesin Beşir çekti”

Müjdeli haberle hayranlarını sevindiren ikili, bir dijital platformda yayınlanacak olan İstanbul İçin Son Çağrı adlı film için bir araya geldi.

Aşk-ı Memnu’nun yıldızları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York sokaklarında yakalandı! Anbean yayınladı: “Görüntüleri kesin Beşir çekti”

"Last Call For İstanbul" yapımında yer alan ikili, filmin İstanbul çekimlerinin ardından New York'a gitti.

Aşk-ı Memnu’nun yıldızları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York sokaklarında yakalandı! Anbean yayınladı: “Görüntüleri kesin Beşir çekti”

New York çekimleri sırasında hayranlarının objektiflerine yakalanan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un, o anları ise sosyal medyada yayınlandı.

Aşk-ı Memnu’nun yıldızları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York sokaklarında yakalandı! Anbean yayınladı: “Görüntüleri kesin Beşir çekti”

Söz konusu görüntüler, kısa sürede birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanarak sosyal medyada gündem oldu.

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