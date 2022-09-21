Aşk-ı Memnu’nun yıldızları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York sokaklarında yakalandı! Anbean yayınladı: “Görüntüleri kesin Beşir çekti”
Halid Ziya Uşaklıgil'in 1899 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlansa da tekrar bölümleriyle sık sık gündem oldu. Kadrosunda Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Zerrin Tekindor, Nebahat Çehre'nin yer aldığı dizide Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Bihter ile Behlül'ün yasak aşkı birçok konuda espri malzemesi yapıldı. Aralarındaki uyumla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ ise yıllar sonra aynı projede buluşarak hayranlarını heyecanlandırdı. Çekimleri süren İstanbul İçin Son Çağrı filminde oynayan ikili, New York sokaklarında görüntülendi. O anlar sosyal medyada gündem olurken söz konusu görüntüler için "Kesin Beşir çekti" yorumu yapıldı. İşte o anlar...
21.09.2022 23:41 - Son Güncelleme: 22.09.2022 00:13
Yayınlandığı döneme damga vuran ve tekrar bölümleriyle yıllar geçse de adından söz ettiren Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncularından Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 12 sene sonra aynı projede buluştu.
New York çekimleri sırasında hayranlarının objektiflerine yakalanan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un, o anları ise sosyal medyada yayınlandı.