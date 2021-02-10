Mehmet Ali Erbil eski eşi ve çocuklarıyla evde yeni yaşını kutladı! Ölümden dönen Mehmet Ali Erbil'in son hali...
Ölümden dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 64 yaşına girdi. Yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini üzen Erbil yeni yaşını evinde ailesiyle kutladı. Eski eşleri ve çocuklarının bulunduğu masada çekilen aile fotoğrafıyla ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil son haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Evinin banyosunda düşerek kaburga kemiğini kıran ve kemiklerden birinin akciğer zarına batmasıyla hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığının da nüksetmesiyle 235 gün yaşam mücadelesi vermişti.
Ölümden dönen Mehmet Ali Erbil' son haliyle dikkat çekti. Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek daha iyi olan Mehmet Ali Erbil, dün 64 yaşına bastı. Doğum günü fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede gündem olan Mehmet Ali Erbil'in, eski eşleriyle aynı masada oluşu dikkatlerden kaçmadı.