Mehmet Ali Erbil eski eşi ve çocuklarıyla evde yeni yaşını kutladı! Ölümden dönen Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Mehmet Ali Erbil ve oğlu Ali Sadi...

İkinci eşi Nergis Kumbasar ve dördüncü eşi Tuğba Coşkun ile aynı masada poz veren Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil ile Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil babalarının pastasını birlikte üfledi.