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Mehmet Ali Erbil eski eşi ve çocuklarıyla evde yeni yaşını kutladı! Ölümden dönen Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Ölümden dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 64 yaşına girdi. Yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini üzen Erbil yeni yaşını evinde ailesiyle kutladı. Eski eşleri ve çocuklarının bulunduğu masada çekilen aile fotoğrafıyla ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil son haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Evinin banyosunda düşerek kaburga kemiğini kıran ve kemiklerden birinin akciğer zarına batmasıyla hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığının da nüksetmesiyle 235 gün yaşam mücadelesi vermişti.

10.02.2021 15:20 - Son Güncelleme: 10.02.2021 15:23
Mehmet Ali Erbil eski eşi ve çocuklarıyla evde yeni yaşını kutladı! Ölümden dönen Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Ölümden dönen Mehmet Ali Erbil' son haliyle dikkat çekti. Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek daha iyi olan Mehmet Ali Erbil, dün 64 yaşına bastı. Doğum günü fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede gündem olan Mehmet Ali Erbil'in, eski eşleriyle aynı masada oluşu dikkatlerden kaçmadı.

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Mehmet Ali Erbil eski eşi ve çocuklarıyla evde yeni yaşını kutladı! Ölümden dönen Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Hastalığı sebebiyle zor günler yaşayan ünlü şovmeni, ikinci eşi Nergis Kumbasar ve dördüncü eşi Tuğba Coşkun, doğum gününde yalnız bırakmadı.

Mehmet Ali Erbil eski eşi ve çocuklarıyla evde yeni yaşını kutladı! Ölümden dönen Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Mehmet Ali Erbil ve oğlu Ali Sadi...

İkinci eşi Nergis Kumbasar ve dördüncü eşi Tuğba Coşkun ile aynı masada poz veren Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil ile Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil babalarının pastasını birlikte üfledi.

Mehmet Ali Erbil eski eşi ve çocuklarıyla evde yeni yaşını kutladı! Ölümden dönen Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Yeniköy'deki evinde yeni yaşını kutlayan Mehmet Ali Erbil, aynı masada olduğu eski eşleri ile pastasını üfledi. Oyuncu Nergis Kumbasar, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Mehmet Ali Erbil eski eşi ve çocuklarıyla evde yeni yaşını kutladı! Ölümden dönen Mehmet Ali Erbil'in son hali...

BANYODA DÜŞTÜ
Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı.