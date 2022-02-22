Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile bir arada! "Her şey oğlumuz için" dediler Ali Sadi'yi görenler şaştı kaldı

Mehmet Ali Erbil, sözlerini şu sözlerle sürdürdü: "Ali Sadi, Amerikan vatandaşı olmasına rağmen birçok avantaja sahip. Ama o burada okumak istiyor. Kendisine uygun bir üniversite bulacak. Bunun için çok çalışması gerekiyor. Ondan başka bir beklentimiz yok. Vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olsun, başka bir şey istemiyoruz."