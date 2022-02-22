Survivor Ayşe Yüksel ile Yasin Obuz hakkında şoke eden gerçek! Acun Ilıcalı’nın ’All-Star’a geliyor’ sözleri bir anda ortalığı karıştırdı

Survivor All Star'da Gönüllüler takımında mücadele eden Atakan Işıktutan geçtiğimiz haftalarda ağır bir sakatlık yaşamıştı. Sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda eden Işıktutan'ın yerine Survivor 2021'yi 3. tamamlayan Ayşe Yüksel yedeklerden girdi.