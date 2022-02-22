Survivor Ayşe Yüksel ile Yasin Obuz hakkında şoke eden gerçek! Acun Ilıcalı'nın 'All-Star'a geliyor' sözleri bir anda ortalığı karıştırdı
Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 21 yaşındaki Ayşe Yüksel, Survivor 2022 All-Star'a geliyor. Geçen sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel hakkında Acun Ilıcalı açıklama yaptı ve All-Star'a katılacağını duyurdu. Acun Ilıcalı'nın, Ayşe Yüksel'in geleceğini duyurması bile bir anda sosyal medyayı karıştırırken, Ayşe Yüksel ile Yasin Obuz hakkındaki bir gerçek görenleri şaşkına çevirdi. İşte Ayşe Yüksel hakkında tüm merak edilenler.
22.02.2022 17:06 - Son Güncelleme: 22.02.2022 17:06
Survivor All Star'da Gönüllüler takımında mücadele eden Atakan Işıktutan geçtiğimiz haftalarda ağır bir sakatlık yaşamıştı. Sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda eden Işıktutan'ın yerine Survivor 2021'yi 3. tamamlayan Ayşe Yüksel yedeklerden girdi.
Ilıcalı, Survivor 2021'nin başarılı isimlerinden biri olan ve yarışmayı 3. olarak tamamlayan Ayşe Yüksel'in Gönüllüler takımında mücadele edeceğini belirtti.
Ayşe Yüksel'in yarışma sürecinde Poyraz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti ve yarışmanın ardından da değişen giyim tarzı nedeniyle kullanıcıların eleştirilerine maruz kalmıştı.