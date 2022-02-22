Aygün Aydın pantolonunu indirip tangasını gösterdi o yorum olay oldu! Gündem olmaya çalışan Aygün'den bomba Arzu Sabancı yanıtı
Aygün Aydın pantolonunu indirip tangasını gösterdi o yorum olay oldu! Gündem olmaya çalışan Aygün, bu kez de Arzu Sabancı yanıtıyla adından söz ettirdi. Hakan Sabancı'yla ilişki yaşayıp 'hamileyim' diye ortalıkta dolanan ve terk edilince mesajları ifşa eden Aygün Aydın Instagram'dan herkesi şaşkına çeviren bir paylaşıma imza attı. Aygün'ün paylaşımının altına gelen yorum ise kısa sürede gündem oldu. Boş durmayan Aygün, Arzu Sabancı hakkında yaptığı yorumla olay oldu.
22.02.2022 17:46 - Son Güncelleme: 22.02.2022 17:51
Aygün Aydın pantolonunu indirip tangasını gösterdi o yorum olay oldu! Gündem olmaya çalışan Aygün'den bomba Arzu Sabancı yanıtı...
Hakan Sabancı'yı ifşa edip daha sonra ünlü iş insanının her haberine dair paylaşım yaparak mahkemelik olan Aygün Aydın, bu defa Instagram hesabından kendisine gelen yoruma verdiği cevapla gündemde!
"NEDEN SOYUNDUN?"
Aygün Aydın pantolonunun düğmelerini çözüp iç çamaşırını gösterirken çektiği pozunu sosyal medyadan paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. "Neden soyundun?" diyen takipçilerine oyuncu "Ev sıcak" yanıtını verirken, Arzu Sabancı hakkında gelen yorum dikkatlerden kaçmadı.
Fotoğrafının altına gelen "Asla Arzu Sabancı'nın gelini olamayacaksın" yorumuna cevap veren Aygün bakın ne yanıt verdi...