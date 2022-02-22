Aygün Aydın pantolonunu indirip tangasını gösterdi o yorum olay oldu! Gündem olmaya çalışan Aygün'den bomba Arzu Sabancı yanıtı...

"Hayır canım düzelteyim. O benim kayınvalidem olamaz artık. Tak başına otursun yalısında, sıkılmaya devam etsin.Ben olsam orada neşe, eğlence olurdu. Ben değil o kaybetti. Benden başkası da onun oğlunu dizginleyemez. Bir ömür kahrını çekmez."