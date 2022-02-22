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Haberler Magazin Aygün Aydın pantolonunu indirip tangasını gösterdi o yorum olay oldu! Gündem olmaya çalışan Aygün'den bomba Arzu Sabancı yanıtı

Aygün Aydın pantolonunu indirip tangasını gösterdi o yorum olay oldu! Gündem olmaya çalışan Aygün'den bomba Arzu Sabancı yanıtı

Aygün Aydın pantolonunu indirip tangasını gösterdi o yorum olay oldu! Gündem olmaya çalışan Aygün, bu kez de Arzu Sabancı yanıtıyla adından söz ettirdi. Hakan Sabancı'yla ilişki yaşayıp 'hamileyim' diye ortalıkta dolanan ve terk edilince mesajları ifşa eden Aygün Aydın Instagram'dan herkesi şaşkına çeviren bir paylaşıma imza attı. Aygün'ün paylaşımının altına gelen yorum ise kısa sürede gündem oldu. Boş durmayan Aygün, Arzu Sabancı hakkında yaptığı yorumla olay oldu.

22.02.2022 17:46 - Son Güncelleme: 22.02.2022 17:51
Aygün Aydın pantolonunu indirip tangasını gösterdi o yorum olay oldu! Gündem olmaya çalışan Aygün’den bomba Arzu Sabancı yanıtı

Aygün Aydın pantolonunu indirip tangasını gösterdi o yorum olay oldu! Gündem olmaya çalışan Aygün'den bomba Arzu Sabancı yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aygün Aydın pantolonunu indirip tangasını gösterdi o yorum olay oldu! Gündem olmaya çalışan Aygün’den bomba Arzu Sabancı yanıtı

Hakan Sabancı'yı ifşa edip daha sonra ünlü iş insanının her haberine dair paylaşım yaparak mahkemelik olan Aygün Aydın, bu defa Instagram hesabından kendisine gelen yoruma verdiği cevapla gündemde!

Aygün Aydın pantolonunu indirip tangasını gösterdi o yorum olay oldu! Gündem olmaya çalışan Aygün’den bomba Arzu Sabancı yanıtı

"NEDEN SOYUNDUN?"

Aygün Aydın pantolonunun düğmelerini çözüp iç çamaşırını gösterirken çektiği pozunu sosyal medyadan paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. "Neden soyundun?" diyen takipçilerine oyuncu "Ev sıcak" yanıtını verirken, Arzu Sabancı hakkında gelen yorum dikkatlerden kaçmadı.

Aygün Aydın pantolonunu indirip tangasını gösterdi o yorum olay oldu! Gündem olmaya çalışan Aygün’den bomba Arzu Sabancı yanıtı

Fotoğrafının altına gelen "Asla Arzu Sabancı'nın gelini olamayacaksın" yorumuna cevap veren Aygün bakın ne yanıt verdi...

Aygün Aydın pantolonunu indirip tangasını gösterdi o yorum olay oldu! Gündem olmaya çalışan Aygün’den bomba Arzu Sabancı yanıtı

"Hayır canım düzelteyim. O benim kayınvalidem olamaz artık. Tak başına otursun yalısında, sıkılmaya devam etsin.Ben olsam orada neşe, eğlence olurdu. Ben değil o kaybetti. Benden başkası da onun oğlunu dizginleyemez. Bir ömür kahrını çekmez."

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