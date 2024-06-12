Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile bir arada! Çiftin oğulları Ali Sadi'yi görenler şaştı kaldı! Babasının boyunu geçti...

2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile 2011'de boşanan Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu olmuştu. Şimdilerde Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi'nin mezuniyeti için eski eşi Tuğba Coşkun ile bir araya geldi. Ali Sadi büyüdü koca adam oldu. Hatta babası Mehmet Ali Erbil'İn boyunu geçti. İşte Mehmet Ali Erbil'in olaylı biten evliliğinden uzun zaman sonra yeni kare...
ALİ SADİ BABASININ KOPYASI!
Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil'i görenlerin nutku tutuldu, "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" yorumları yağdı.
Tuğba Coşkun ile 2005 yılında evlenen Mehmet Ali Erbil'in 2006 yılında Ali Sadi isimli oğlu dünyaya geldi.
Mehmet Ali Erbil 2011 yılında oğlu Ali Sadi 5 yaşındayken Tuğba Coşkun'dan da boşandı.