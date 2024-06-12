4 yıl önce evlenen Barış Arduç’tan babalık itirafı! Gupse Özay’ın “Babacı” dediği minik Asya ilgi odağı oldu! Bakın kime benziyor...

Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gupse Özay, 6 yıl gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı. Haklarında çıkan tüm ayrılık iddialarına inat birbirlerinden kopmayan ikili, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak çekirdek ailelerini genişletti. Gözlerden uzak mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, son olarak Barış Arduç'un babalık itirafıyla gündeme geldi. Arduç'un açıklamalarının ardından merak konusu olan Jan Asya ise kendine hayran bıraktı. Bakın Barış Arduç ile Gupse Özay'ın güzeller güzeli kızı Jan Asya kime benziyor...