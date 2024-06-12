Bikinisiyle sere serpe poz vermeye doyamadı! İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü sevgilisiyle tatilde! "Aman Azem görmesin..."

Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, şu anda kariyerinin zirvesinde. Başarılı oyunculuğuyla milyonların ilgisini çeken Ergüçlü, özel hayatıyla da magazin dünyasının gündeminde. Şu sıralar sevgilisiyle tatilde olan Hazar Ergüçlü, bikinisiyle poz vermekten keyif alıyor. İşte Ergüçlü'nün tatilde çekilen sevgilisiyle birlikte pozları...
İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan ile başrolü paylaşan Hazar Ergüçlü Dilber karakteriyle büyük çıkış yakaladı.
Instagram'da 3,1 milyon takipçisi olan Hazar Ergüçlü yakaladığı büyük çıkışla magazin gündeminin yakın markajında yer alıyor.
Başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin sezon finaline girmesiyle birlikte Hazar Ergüçlü soluğu tatilde aldı.