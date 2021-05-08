Mehmet Ali Erbil durdu durdu bombayı patlattı! Kötü günleri geride bıraktı müjdeli haberi böyle duyurdu
Mehmet Ali Erbil durdu durdu bombayı patlattı! Bir süredir kaçış sendromuyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber geldi. Kötü günleri geride bırakan Erbil, Çarkıfelek programından bir bölümü Instagram hesabında paylaşarak, "Hayırlı Cumalar" dileğiyle takipçilerinin mübarek cuma gününü kutladı. Ünlü şovmen, hayranlarından gelen yoğun istek üzerine ise Çarkıfelek programıyla ekranlara geri döneceğini açıkladı. İşte detaylar…
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, hayranlarından gelen yoğun istek üzerine Çarkıfelek programıyla ekranlara geri döneceğini açıkladı. Farklı formatlarda program teklifi de alan ünlü şovmen, Çarkıfelek programı ile özdeşleştikleri için öncelikli olarak bu programı sunmayı kabul etti.
Olcay Ünal Sert'e konuşan Mehmet Ali Erbil, şu ifadeleri kullandı: "Gözlemlediğim kadarıyla halkımızın eskisine oranla çok daha fazla gülmeye ihtiyacı var. Bir aksilik olmazsa haziran ayı gibi ya da Kurban Bayramı'nda, sürpriz bir kanalla sevenlerimle buluşmayı umut ediyorum, ben de onları çok özledim"
'YENİ SEZONDA OLACAK BİR ŞEYLER'
Geçen günlerde bir magazin programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, şu açıklamasıyla ekranlara döneceğinin sinyalini vermişti: "Ben aşılarımı oldum. Pazartesi günü test de yaptırdım negatif çıktı. Ben zaten evden çıkan bir adam değildim, hem de hastayım. Biraz dinleniyorum yeni sezonda olacak bir şeyler…