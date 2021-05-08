Menajerimi Ara'nın Barış’ı Deniz Can Aktaş kural tanımadı! Gerçek canlı yayında ortaya çıktı meğer Hafsanur Sancaktutan ile…
Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş kural tanımadı! Başrollerini Ahsen Eroğlu ile paylaştığı Menajerimi Ara dizisinde Barış karakterine can veren Deniz Can Aktaş'ın kural ihlali sosyal medyada gündem oldu. Aktaş'ın Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu sevgilisi Hafsanur Sancaktutan, dün akşam canlı yayında sevenleriyle buluştu. Koronavirüs tedavisi Hafsanur Sancaktutan'ın canlı yayınında ise beklenmedik bir olay yaşandı. İşte detaylar…
08.05.2021 19:14
- Son Güncelleme: 08.05.2021 19:14
Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testini pozitif çıktığını açıklamıştı. Tedavisine evde devam edilen güzel oyuncu, dün akşam canlı yayında sevenleriyle buluştu.
Hafsanur Sancaktutan'ın canlı yayında olduğu esnada ise sevgilisi Deniz Can Aktaş'ın da kendisiyle birlikte olduğu ortaya çıktı.
Hastalığı atlatana kadar karantina da tek başına olması gereken Hafsanur Sancaktutan'ın, sevgilisiyle birlikte olması tepki çekti.
Kural ihlali eden Deniz Can Aktaş ise kısa sürede sosyal medyada gündem olarak bu davranışıyla eleştiri oklarını üzerine çekti.
SETE GİTMEYİ SÜRDÜRÜYOR
Covid-19 hastalığıyla mücadele eden s Hafsanur Sancaktutan ile aynı evde kaldığı iddia edilen Deniz Can Aktaş'ın rol aldığı 'Menajerimi Ara' dizisinin setine de gidip geldiği öğrenildi.