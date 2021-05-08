RAMAZAN İMSAKİYE
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Songül Karlı yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyordu meğer…

Songül Karlı yaşıyla şaşırttı! Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. İddialı pozlarıyla sık sık magazin gündemini süsleyen Karlı'nın son olarak beyaz geceliği ile verdiği pozla olay olmuştu. Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söyleyerek de uzun süre gündem olan Songül Karlı hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Sık sık gündeme gelen Songül Karlı'nın özel hayatı da merak edilip araştırılıyor. Ünlü sunucunun yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte detaylar…

08.05.2021 18:25 - Son Güncelleme: 08.05.2021 18:34
Songül Karlı yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyordu meğer…

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyordu meğer…

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Karlı'nın özel hayatı da hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü sunucunun yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlü isimler ve yaşları…

Songül Karlı yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyordu meğer…

Oktay Kaynarca - 27 Ocak 1965

Songül Karlı yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyordu meğer…

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991

Songül Karlı yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyordu meğer…

Yeşim Ceren Bozoğlu - 29 Temmuz 1974