Songül Karlı yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyordu meğer…

Songül Karlı yaşıyla şaşırttı! Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. İddialı pozlarıyla sık sık magazin gündemini süsleyen Karlı'nın son olarak beyaz geceliği ile verdiği pozla olay olmuştu. Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söyleyerek de uzun süre gündem olan Songül Karlı hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Sık sık gündeme gelen Songül Karlı'nın özel hayatı da merak edilip araştırılıyor. Ünlü sunucunun yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte detaylar…

08.05.2021 18:25 - Son Güncelleme: 08.05.2021 18:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





