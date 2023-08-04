Mehmet Ali Erbil cinsellik açıklamasından sonra bu kez de Danilo Zanna'ya salladı "Allahın İtalyanını..." Masterchef'in sevilen jürisi...

Evinde düşüp kalça kemiğini kıran ardından da kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuşmuştu. Ancak ekranlardan uzun süredir elini eteğini çeken Erbil, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı cinsellik açıklamasıyla çok konuşulan Mehmet Ali Erbil bu kez, şef Danilo Zanna'yı hedef aldı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde yaptığı cinsellik açıklaması sonrası Mehmet Ali Erbil bu kez Danilo Zanna hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. İşte haberin detayları...
Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.