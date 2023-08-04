Mehmet Ali Erbil cinsellik açıklamasından sonra bu kez de Danilo Zanna'ya salladı "Allahın İtalyanını..." Masterchef'in sevilen jürisi...

Evinde düşüp kalça kemiğini kıran ardından da kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuşmuştu. Ancak ekranlardan uzun süredir elini eteğini çeken Erbil, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı cinsellik açıklamasıyla çok konuşulan Mehmet Ali Erbil bu kez, şef Danilo Zanna'yı hedef aldı. İşte detaylar...