71’lik İbrahim Tatlıses’in biricik kızının son haline bakın! Perihan Savaş’a benzetilen Zübeyde Melek’ten çocuklarıyla tatil pozları...

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Volkan Akkaş ile 2008 yılında dünyaevine giren üç çocuk annesi Zübeyde Melek, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Akkaş, ilk olarak en doğal haliyle verdiği pozu ardından çocuklarını paylaştı. Son haliyle dikkat çeken Zübeyde Melek'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın biricik kızları Zübeyde Melek'in tatil paylaşımı...